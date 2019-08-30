Пожар был. Но все в порядке Вечером в среду на ТЭЦ-2 произошел пожар. Как сообщил портал vl.ru, примерно в начале восьмого вечера жители прилегающих к теплоэлектростанции районов услышали взрыв, ощутили сильный толчок и увидели столб дыма, поднимающийся со стороны ТЭЦ-2.

Жители районов Борисенко, Спортивной, Сабанеева в социальных сетях делятся своими впечатлениями: в течение 5–10 минут стоял такой сильный гул, что пришлось даже закрыть окна. Было страшновато, отмечают владивостокцы.

На сайтах МЧС по Приморскому краю и ОАО «ДГК» никаких заявлений по поводу пожара нет, но порталу vl.ru в приморском главке МЧС уточнили, что сообщение об инциденте – возгорании на открытой территории – на территории ТЭЦ-2 поступило на пульт пожарной охраны в 19.34. Горело оборудование на площади 30 кв. метров. В 19.49 пожар был локализован, а в 19.59 ликвидировано открытое горение.

В пресс-службе ОАО «ДГК» уточнили, что произошло повреждение трансформатора, и добавили, что возгорание на работу ТЭЦ-2 не повлияло, угрозы отключения электроэнергии и горячего водоснабжения (у кого оно есть) нет.

Однако заметим, что в течение нескольких последних недель во многих домах Первомайского района периодически отсутствует электроэнергия – от часа и больше.

Автор: Отдел новостей «В »