Обещают клонированную собаку и розыгрыш якутских бриллиантов На выставке «Улица Дальнего Востока», которая будет проходить с 3 по 8 сентября в рамках V Восточного экономического форума, Республика Саха (Якутия) откроет павильон «Сделано в Якутии». Самым необычным экспонатом в экспозиции Якутии станет клон 12-летней якутской охотничьей лайки, сообщили в пресс-службе организатора выставки – Фонда «Росконгресс».

Собака была воссоздана в 2016 году учеными Северо-Восточного федерального университета и южнокорейского института Sooam Biotech Research Foundation в рамках международного проекта по изучению и возрождению ископаемых животных. Предполагается, что в перспективе этот проект позволит приступить к практическому клонированию мамонтов, а также других ископаемых животных. Клонированная лайка уже неоднократно принимала участие в международных мероприятиях.

Павильон Якутии будет выполнен в форме овала. На его фасадах будут изображены орнаменты и символы народов Якутии, олицетворяющие красоту, самобытность и яркость республики. Внутри павильона будут представлены инвестиционные и инновационные проекты, реализуемые на территории региона. Для каждого из них разработан индивидуальный интерактивный стенд. Среди проектов – строительство моста через реку Лену, создание современного речного флота для внутренних водных путей (АО «Жатайская судоверфь») и другие. Помимо этого, будет организована выставка продукции резидентов первого на Дальнем Востоке IТ-парка.

Также гости павильона смогут совершить виртуальное путешествие по самому большому региону страны, посмотреть виды на реку Лену и посетить фестиваль «Зима начинается с Якутии».

Кроме того, посетителям предложат познакомиться с лучшими образцами народно-художественных промыслов из мамонтовой кости, являющимися эксклюзивным брендом Якутии. Гостей ждет сюрприз – розыгрыш настоящих якутских бриллиантов, в котором сможет принять участие абсолютно каждый посетитель павильона.

Создатели экспозиции уверены, что павильон Якутии на выставке «Улица Дальнего Востока – 2019» позволит привлечь в регион новых инвесторов и увеличить поток туристов.

Напомним, что с 3 по 6 сентября увидеть экспозицию Якутии смогут гости и участники ВЭФ, 7 сентября на выставке запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, а 8 сентября она будет открыта для всех желающих.

Автор: Отдел новостей «В»