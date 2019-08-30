Работы по ликвидации последствий стихии не прекращаются Городские службы продолжают убирать улицы Владивостока от сошедших селей, наносов и других последствий ливней, а также прочищать систему ливневой канализации.

Работы по уборке краевой столицы осложняют скопления на дорогах и тротуарах камней и грунта, которые принесли потоки воды с сопок и косогоров, отметили в пресс-службе города.

Вчера общественный транспорт города работал с нарушениями графиков движения. Так, в связи с перекрытием дороги Океанская – бухта Лазурная автобус № 28 ходил только до воинской части.

По причине затопления улицы Снеговой в районе остановочного пункта «ДСК» движение автобусов также было затруднено. С нарушениями графика работал и маршрут № 32. Трамваи и троллейбусы в четверг уже ходили по графику.

Между тем вода в подтопленных районах Владивостока начала спадать. К полудню четверга, по информации городского штаба по ликвидации последствий непогоды, уровень воды в реке Богатой снизился на 65 см. Вместе с тем вода в районе Спутника стояла почти на 70 придомовых территориях.

По информации заместителя начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Игоря Сараны, в четверг там работала группа спасателей в составе более 40 человек и почти 10 единиц техники и плавсредств.

Сейчас в районах с населением работают специалисты административно-территориальных управлений (АТУ). Ведется работа по уточнению количества подтопленных домов и придомовых участков. Кроме того, представители АТУ проводят предварительную оценку ущерба, после чего будет приниматься решение о компенсациях.

С начала августа, по данным Примгидромета, во Владивостоке выпало 437 мм осадков, что в 2,5 раза превышает месячную норму.

Автор: Отдел новостей «В»