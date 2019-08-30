Почти сто садоводов претендовали на победу в городском конкурсе Комиссия подвела итоги городского конкурса среди лучших садоводов и огородников Владивостока. Из 97 участников были выбраны победители в пяти номинациях. Торжественная церемония награждения состоится 7 сентября на городском празднике, сообщили в пресс-службе мэрии.

Лучших выбирали на заседании конкурсной комиссии, в состав которой по традиции вошли представители городской администрации и общественной организации «Союз садоводов и огородников Владивостока», а также главный редактор журнала «Сады и огороды Приморья» Надежда Бражина и селекционер Алексей Герасименко.

За полтора месяца комиссия провела 14 выездных смотра, во время которых побывала у всех участников. Всего в этом году на победу в конкурсе претендовало 90 частных домохозяйств и семь садоводческих товариществ. В этом году члены конкурсной комиссии приняли решение увеличить временные рамки объездов по участкам, чтобы застать каждый в самой красе.

«Особенно просили проводить выезды по участкам не только в августе, но и в июле наши цветоводы, ведь пик цветения приходится именно на середину лета. Мы с удовольствием пошли навстречу конкурсантам и смогли в полной мере оценить их мастерство и трудолюбие. В итоге перед комиссией стоял непростой выбор, но после дискуссий победителей все-таки выбрали», – рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Назовут победителей конкурса и вручат им дипломы и сертификаты номиналом от 15 до 50 тысяч рублей на городском празднике, посвященном Дню садовода и огородника. Празднование в честь конца сбора урожая состоится 7 сентября в 12 часов на открытой площадке перед Приморским краевым Домом молодежи (проспект 100 лет Владивостоку, 103).

В программе большого праздника садоводов и огородников – вокальные и хореографические номера от лучших творческих коллективов и исполнителей города, выставка урожая, а также сюрпризы от Союза садоводов и огородников.

Автор: Отдел новостей «В»