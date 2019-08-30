Площадь, доступная для парковки Ситуация с проездом к Международному аэропорту Владивосток стабилизировалась. Несмотря на введение режима ЧС в краевом центре, воздушная гавань работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вчера директор ОАО «МАВ» Игорь Лукишин подтвердил, что прошедшие дожди подтопили парковку аэропорта.

«Мы оперативно сделали четыре дамбы из мешков с песком и цементом, параллельно пожарные и МЧС вместе с дополнительным персоналом вели откачку воды. В течение 3-4 часов устранили потоп», – приводит слова Лукишина пресс-службе администрации Приморья.

Сейчас территория привокзальной площади очищена от воды, заверил Игорь Лукишин. Он добавил, что уже готова проектная документация дренажной системы, которая позволит избежать значительных подтоплений и увеличить водопропускную систему аэропорта.

Госавтоинспекция отдела МВД России по городу Артему также сообщила о снятии ограничений на въезд и выезд автотранспорта на территорию Международного аэропорта Владивосток.

Между тем губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил состояние Международного аэропорта Владивосток после ливневых дождей и заявил, что ситуацию нужно держать на контроле и не допустить сбоев в работе аэропорта, сообщили в пресс-службе региона.

«Необходимо приобрести дополнительную технику, в том числе передвижные насосные станции, продумать реконструкцию водоотводной инфраструктуры аэропорта. Посчитайте ресурсы, мы готовы вам помочь», – пообещал губернатор.

Автор: Отдел новостей «В»