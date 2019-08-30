Чрезвычайную ситуацию объявили в 15 муниципалитетах
Из-за сильных дождей в крае объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который распространен на территории 15 муниципальных образований, сообщили в пресс-службе Приморья.
В четверг, 29 августа, постановлением главы региона краевой режим ЧС распространен на Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находку, Партизанск, Уссурийск, Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Пограничный и Хасанский районы.
Автор: Отдел новостей «В»