В столице ДФО действует режим ЧС Соответствующее решение 28 августа приняли члены городской комиссии по ЧС, которую возглавляет мэр Владивостока, председатель комиссии Олег Гуменюк, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Анализ сложившейся ситуации показывает, что стихия нанесла серьезный ущерб всей городской инфраструктуре, – заявил глава города. – В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен. Вследствие обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов. Руководством Приморводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ».

Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии.

По данным заместителя главы администрации Владивостока Владимира Черепкова, на вечер среды затопленными были около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода. Размыта дорога к селу Береговому на мысе Песчаном. По информации управления по делам ГО и ЧС, у жителей имеется запас продуктов, однако ситуация требует принятия оперативных решений по восстановлению дороги. В случае необходимости в село будут доставляться продукты и питьевая вода.

По распоряжению главы города для людей, чьи дома оказались затоплены, организован и работает пункт временного размещения (ПВР). Так, жителям района Фанзавода, Плодово-ягодной и других было предложено разместиться в ПВР, который работает в школе № 44 на улице Успенского. Утром в среду здесь находилось шесть человек, но позже они приняли решение уйти к родственникам. Пункт временного размещения будет работать постоянно и готов принимать граждан в любое время. Пострадавшие будут обеспечены горячим питанием и водой.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2-222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский район – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.

Справка «В»

Режим ЧС – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Автор: Отдел новостей «В»