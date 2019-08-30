Многоэтажки возвели без спроса? Разыскиваются владельцы гостиниц и гаражей на сопке Орлиной

На территории сопки Орлиной специалисты администрации Владивостока выявили незаконные объекты, в числе которых есть даже здания в четыре и пять этажей.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, проверка проводилась по поручению главы города Олега Гуменюка. Специалисты управления градостроительства и архитектуры города осмотрели улицы Полонского и Державина – смежные с улицей Аксаковской, 3, где планируется строительство объектов Фонда проектов социального культурного назначения «Национальное культурное наследие».

В ходе мониторинга зафиксировано 26 различных объектов – зданий, индивидуальных жилых домов, хозяйственных построек, большая часть из которых законна и имеет все правоустанавливающие документы. В основном это небольшие частные дома, построенные в прошлом веке.

Однако на трех земельных участках – в районе улицы Полонского, 11, 11/1, а также улицы Державина, 11 – расположены объекты с признаками самовольной реконструкции. Это четырехэтажное здание гостиницы на 55 номеров, а также четырехэтажное и пятиэтажное здания – тоже предположительно гостиницы (в период осмотра они не работали).

Как сообщили в управлении градостроительства и архитектуры приморской столицы, разрешения на строительство (реконструкцию) этих строений не выдавались. Специалисты проводят сейчас работу по установлению владельцев, запрашиваются данные о правах на объекты, земельные участки, а также технические паспорта.

Кроме зданий на территории сопки выявлены также два металлических гаража без правоустанавливающих документов на землю.

Теперь в отношении незаконных объектов будут приняты меры в соответствии с законодательством. Так, самовольные гаражи должны быть демонтированы владельцами, в противном случае сносом займутся городские службы.

По объектам капитального строительства вопрос демонтажа может быть решен в судебном порядке, не исключают в пресс-службе администрации приморской столицы.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ