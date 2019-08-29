Бежал галопом и снимал... «Галопом по…» – так называется персональная фотовыставка Константина Аликина, открывшаяся в галерее современного искусства «Арка».

В экспозицию выставки – уже второй на счету молодого автора – вошли 37 работ, сделанных Константином Аликиным во время поездок по разным странам. И каждая из них дает зрителю возможность остановиться, присмотреться, вдуматься: как важно не просто смотреть, но и видеть…

– Искусство Константина Аликина – часть реалий нашего времени, искусства эпохи постмодерна. В нем легко обнаруживается и интерес к интернациональному обозрению окружающего мира, и анализ, и цитирование, и стирание границ между иллюзией и жизнью, и ирония, и игра, и свободное движение смыслов, – говорит искусствовед Людмила Козлова. – Но для фотохудожника эти приемы не самоцель и не средства продвижения своего искусства. Для него это скорее фильтр. Способ отделить зерна от плевел.

Как и многие его зрители, Константин Аликин – человек своей эпохи, своей музыки, своих героев. Ему повезло: его снимки никогда не переживали ни цензурное кадрирование, ни идеологическую ретушь. Он не любит таких во многом обязывающих слов, как «художественная фотография», «фотомастер», «фотохудожник». Его любимая камера «Canon». Интерес к фотографии родом из школьно–студенческих лет, когда основой арсенала фотографа были советские «ФЭД» или «Зенит». Профессия у него инженерная, но с 2004 года его основным способом самовыражения становится фотография. Из своих многих поездок он привозит огромное количество фотографий, зачастую соединяя в них абсолютно разные миры.

Автор: Отдел новостей «В»