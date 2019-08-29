Беззаботный «Дон Кихот» открывает сезон Балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» станет первой премьерой нового сезона Приморской сцены Мариинского театра.

Как напомнила пресс-служба Мариинки, впервые балет «Дон Кихот» был показан во Владивостоке на III Международном дальневосточном фестивале «Мариинский» в 2018 году. Классический яркий спектакль в красочном оформлении Александра Головина и Константина Коровина, являющийся визитной карточкой балетной труппы Мариинского театра, имел большой успех у аудитории. В новом сезоне этот спектакль войдет в репертуар балетной труппы Приморской сцены.

«Дон Кихот» – яркий образец балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами, юбками в горох, розами и гребнями в женских прическах. Праздничный, увлекающий темпераментом и виртуозностью спектакль был поставлен в 1900 году Александром Горским по мотивам одноименного балета Мариуса Петипа. Для солистов «Дон Кихот» – это не только планка виртуозности, но и возможность окунуться в стихию игры, где даже небольшая роль способна расцвести целым букетом юмористических красок. А зрителей этот спектакль, в котором на равных соседствуют жанрово-бытовые сценки, характерная хореография и чистая классика, неизменно очаровывает щедрой танцевальностью и атмосферой беззаботной праздничности.

Автор: Отдел новостей «В»