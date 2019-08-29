Что там якуты наснимали… В самом начале осени – с 4 по 6 сентября – в рамках культурной программы ВЭФ во Владивостоке пройдет фестиваль якутского кино. В залах кинотеатра «Уссури» будут показаны самые популярные фильмы, снятые кинематографистами Якутии, картины, получившие ряд призов международных и российских кинофестивалей. У приморских зрителей будет возможность познакомиться с уникальным явлением российского кинематографа – якутским кино и встретиться с авторами картин.

В последние годы якутский кинематограф переживает настоящий бум. Фильмы местных режиссеров получают престижные призы, показываются на зарубежных кинофестивалях и зачастую опережают в местном прокате голливудские блокбастеры по объему кассовых сборов. В Якутии уже более 20 лет снимают собственные фильмы со своими звездами, традициями, языком, культурой и аудиторией. Успех якутского кинематографа в стране и за ее пределами по праву называют феноменом якутского кино.

Откроет фестиваль 4 сентября трагикомедия «Надо мною солнце не садится» – победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» 41-го Московского международного кинофестиваля и призер XXII Шанхайского международного кинофестиваля. В рамках показа состоится встреча с режиссером картины Любовью Борисовой.

Это лента о познании себя и гармонии с миром. Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у Алтана появляется сосед – старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены. Однажды парень узнает, что у Байбала в молодости пропала дочь. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти ее, а заодно оттянуть день смерти. Каждый день Алтан делает все, чтобы старик захотел прожить еще один день…

5 сентября зрителей приглашают посмотреть историческую драму «Детство, которое мы не знали…» Алексея Романова. Действие фильма происходит в 1917 году в Якутии. Это история 9-летнего подростка Микиты, который растет в традиционной атмосфере своих предков, но взрослеет не по годам, так как наравне со взрослыми познает трудную жизнь якута-скотовода, где каждый прожитый день – это борьба за выживание. Мальчика ожидают новые испытания, поскольку события революционного, мятежного времени бурно вторгаются в традиционный уклад его семьи, нарушая сложившиеся веками ценности и образ жизни. И этот конфликт нового и старого, традиций и разрушительной силы тяжелой ношей ложатся на хрупкие плечи подростка. И перед ним встает вечная проблема выбора.

Приморским зрителям картину представит сам режиссер. Фильм получил приз XV фестиваля кино и театра «Амурская осень».

6 сентября зрители смогут увидеть один из самых титулованных фильмов Якутии – «Царь-птица». Время действия – 1930-е годы прошлого века. В глухой тайге спокойно доживают свои дни старик Микиппэр и его жена Оппуос. Коровы, охота да рыбалка – вот и весь неприхотливый быт стариков. В один прекрасный день в начале зимы к ним прилетает орел. Старик со старухой не смеют прогнать его, так как орел – священная птица. Всю зиму они подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они привыкают друг к другу. Холодным рождественским вечером орел проникает в дом и занимает почетное место в углу, на полке с иконами. С этого дня люди и птица начинают жить вместе в одном доме.

«Царь-птица» является победителем 40-го Московского международного кинофестиваля, обладателем приза Международной федерации кинокритиков FIPRESCI, приза «За высокую художественность» XXXXII Монреальского международного кинофестиваля, главного приза Международного кинофестиваля азиатских фильмов Asian World Film Festival (AWFF) в Лос-Анджелесе, приза «Лучшая драма» на XIX фестивале ImagineNATIVE в Торонто, номинации APSA/UNESCO на премию «За культурное разнообразие» в Брисбене (Австралия). Картину представят второй режиссер Любовь Борисова и продюсер Саввина Сардана.

А завершит фестиваль показ киноленты «Проклятый хомус» Петра Стручкова. Это фильм ужасов, напряженный и впечатляющий. Картина получила главный приз «Цветы таежной надежды» как лучший в конкурсе российских дебютов на XVII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». Ленту представит актриса Ева Кузьмина.

Автор: Отдел новостей «В»