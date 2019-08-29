«Юнги» скрестят клюшки Юношеский состав «Адмирала» выступит в Юниорской хоккейной лиге (ЮХЛ) России. Сейчас создается команда для участия в общероссийском турнире.

В ЮХЛ играют юниоры практически всех клубов Континентальной или Молодежной хоккейных лиг (МХЛ). Именно на этом турнире ведется отбор наиболее перспективных и талантливых ребят для перехода на профессиональный уровень. Чемпионом минувшего сезона являются воспитанники детской спортивной школы «Салават Юлаев» (г. Уфа) 2001 года рождения.

Владивостокский «Адмирал» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и уссурийский «Тайфун» в МХЛ пока не имеют команд ближайшего резерва, из которых они могли бы набирать себе кадры. Эта роль уготована команде «юнг». Ее создадут на базе Приморского училища олимпийского резерва во Владивостоке.

Тренером юниорской команды «Адмирала» в ЮХЛ назначен Вадим Дырдин. В свое время он в составе уссурийской команды «Спартак» становился десятикратным чемпионом Дальнего Востока. После завершения игровой карьеры Вадим Иванович стал тренером команды «Приморье-2002» на базе спорткомплекса «Ледовая арена» в Уссурийске. Его подопечные неоднократно становились чемпионами Приморского края и Дальнего Востока, выигрывали турниры «Золотая шайба».

В последние годы Вадим Дырдин занимался с молодежным составом китайской команды «Куньлунь Ред Стар». Он принял приглашение вернуться на малую родину и создать хоккейный коллектив юниоров. Приоритетной задачей наставника является возвращение в регион уроженцев Приморья, которые сейчас играют и набираются опыта в других юниорских командах по всей России. Конечная цель этой долгой работы – подготовка собственных хоккеистов из приморских ребят для выступления за «Адмирал» и «Тайфун».

Планируется собрать 25 лучших молодых хоккеистов 2002–2005 годов рождения. Отбор будет вестись только из юных приморцев по спортивному принципу. Они будут жить на территории училища олимпийского резерва, а расходы на проживание и питание спортшкола «Адмирала» возьмет на себя.

Автор: Николай КУТЕНКИХ