Чемпионский титул Ивана Штыля не гарантирует участия в Олимпиаде Заслуженный мастер спорта Иван Штыль хоть и стал в 16-й раз чемпионом мира на завершившихся в конце августа соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, но пока не обеспечил себе место в олимпийской сборной на предстоящих Играх-2020 в Токио.

«В» попытался разобраться в гребных перипетиях мировых и олимпийских турниров. Итак, очередное первенство планеты состоялось в небольшом венгерском городке Сегеде. Отличие от предыдущих подобных стартов заключалось в том, что помимо наград здесь разыгрывались лицензии на предстоящие в следующем году летние Олимпийские игры в Токио, сообщает сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Выступление сборной России удачным признать нельзя. На ее счету всего шесть наград: две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Они дают только три путевки в качестве пропуска для поездки через год в Японию.

В Сегеде в заключительный день чемпионата на дистанции 500 метров каноэ-четверка – Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов – выиграла золото. К сожалению, эта дисциплина в будущей Олимпиаде не будет представлена. Так же как и дистанция в 200 метров для каноэ-двоек. На ней Иван Штыль и Александр Коваленко сейчас заняли шестое место, что ранее дало бы им пропуск для участия в летних Играх. Но японские организаторы главного соревнования четырехлетия сократили программу в гребле на байдарках и каноэ, поскольку у них там никаких шансов на медали нет.

Однако для нашего земляка еще остается возможность попадания в Токио. Следующей весной состоятся гонки предварительного раунда – будут разыгрываться последние путевки. И тут у Ивана Штыля есть еще возможность проявить себя в своих коронных олимпийских дисциплинах – в одиночке на 200 метров и в четверке (вместе с чемпионским составом Сегеды на полукилометровой дистанции) на 1000 метров.

В Сегеде серебряную медаль российской команде принесла спортсменка Центра спортивной подготовки Приморского края Олеся Ромасенко. Она ее завоевала в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, заодно выиграв олимпийскую лицензию. Она точно отправится в Японию на Олимпиаду, с чем мы ее и поздравляем.

Автор: Николай КУТЕНКИХ