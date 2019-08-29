«Луч» посвятил победу Диме Калугину В стране стартовал футбольный турнир на Кубок России сезона 2019–2020 года. Это единственное соревнование, в котором равный шанс на успех дается профессиональным клубам второй, первой и высшей лиг.

«Луч» пропускал три стадии (1/256,1/128 и 1/64 финала). В борьбу за почетный трофей он вступил лишь в конце августа на этапе 1/32 финала. На прошлой неделе соперником нашей команды был ФК «Чита», обыгравший в предыдущем раунде на выезде иркутский «Зенит» со счетом 0:2. Кстати, наши команды уже встречались друг с другом в 2016 году, и тогда в кубковом противостоянии победу одержали забайкальцы.

До Читы владивостокцы добирались почти двое суток с ночевкой в Иркутске из-за нелетной погоды. Поэтому на поле стадиона «Локомотив» «тигры» выходили несколько уставшие. Зато для жителей столицы Забайкальского края этот поединок стал событием – поглазеть на команду первой лиги пришло почти 5 тысяч человек (во Владивостоке в лучшие дни собирается в два раза меньше болельщиков). Несколько фанатов добрались из Приморья, чтобы поддержать земляков.

Главный тренер «Луча» Рустем Хузин отрядил на игру молодежь, а костяк команды приберег для матчей в чемпионате Футбольной национальной лиги. В воротах и вовсе дебютировал Дмитрий Ребров.

Скучать ему не пришлось прямо со стартового свистка. Хозяева уже в дебютном отрезке при каждой возможности наносили удары в створ. Но наш молодой голкипер легко справлялся с задачей.

Постепенно «Луч» перехватил инициативу и большими силами устремился в атаку. Уже на 11-й минуте гости вышли вперед. Это наш полузащитник Даур Квеквескири дальним ударом отправил мяч в штрафную площадку соперника, а там хавбек Никита Белунов точно пробил в дальний угол – 0:1.

Буквально через пару-тройку минут счет мог удвоиться. Неутомимый Даур Квеквескири бил со штрафной линии, но, к сожалению, мяч в нескольких сантиметрах пролетел над перекладиной.

В дальнейшем накал борьбы спал, а сама игра выровнялась. Все могло измениться перед самым перерывом. Вначале читинцы угодили в штангу, еще через минуту хозяева промахнулись из выгодного положения.

Такая расхлябанность подопечных вынудила наставника «Луча» Рустема Хузина серьезно поговорить с футболистами в раздевалке и произвести ряд замен. После перерыва провалов в нашей обороне уже не наблюдалось. Дальневосточники уверенно контролировали мяч, периодически устремляясь в атаки. Шансы увеличить счет не использовали нападающий Саид Алиев, защитник Астемир Абазов и ряд других приморских игроков.

Бороться на поле хозяева прекратили на 82-й минуте. За вторую желтую карточку у читинцев удалили полузащитника Станислава Павлова. «Луч» на финише имел еще одну великолепную возможность отличиться, но Саид Алиев ударил прямолинейно, и его удар вратарь отразил.

– Многим ребятам сегодня дали отдохнуть, и играли в основном те футболисты, у которых еще не хватает практики в чемпионате, – отметил после матча на пресс-конференции Рустем Хузин. – С задачей они справились. Что касается игры… Забили быстрый гол, затем немножко в движении сбавили. Во втором тайме могли бы и удвоить, и утроить счет. Ребята меня попросили сейчас сказать, что эту победу мы посвящаем Диме Калугину (получившему тяжелейшую лицевую травму в игре с воронежским «Факелом». – Прим. ред.).

– Есть ли сейчас во Владивостоке предпосылки к созданию клуба, которому было бы по силам выйти в российскую футбольную премьер-лигу? – поинтересовался один из местных журналистов.

– Мы к этому стремимся и делаем все возможное. Первым делом, чтобы вернуться в премьер-лигу, нам нужны свой дом, своя база. Нужна инфраструктура клуба, а она сегодня находится в плачевном состоянии. Еще нужно показывать хорошую игру, чтобы и власти Приморья повернулись к команде. А пока – что есть, то есть. Болельщиков нужно привлекать своей игрой, победами. К сожалению, старт у нас не очень удачный был в этом году, но мы надеемся, что с каждым последующим матчем наша игра будет улучшаться, станет интереснее, что очков станет еще больше. Только эти факторы могут привлечь болельщиков на стадион и обеспечить внешнюю поддержку.

Итак, «Луч» вышел в 1/16 финала Кубка России. Соперником наших земляков станет один из четырех клубов высшей лиги – «Ростов», «Урал» (Екатеринбург), «Рубин» (Казань) или «Динамо» (Москва). Все решит жеребьевка. Силы у этих команд примерно равны. Может, чуть сильнее остальных сейчас донские футболисты. С любым из них «Луч» может поспорить с шансом на успех. Традиционно для кубковых матчей клубы премьер-лиги на Дальний Восток везут резервный состав. Это может сослужить нам добрую службу.

В соответствии с регламентом встреча состоится 25 или 26 сентября во Владивостоке.

Автор: Николай КУТЕНКИХ