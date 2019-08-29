Рост экспорта поддержит угледобывающая отрасль С начала этого года объем перевозок по международному транспортному коридору «Приморье-1» возрос в 1,8 раза.

Такую цифру озвучили на Дальневосточном межрегиональном координационном совете по вопросам организации перевозок грузов и обеспечения выгрузки в портах и на нефтебазах, сообщили в пресс-службе края.

Как отметил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, Дальний Восток – это наиболее перспективное направление для развития перевозки экспортных грузов.

«В первую очередь речь о продукции угледобывающей отрасли, и сегодня мы видим увеличение ее объемов», – подчеркнул руководитель ДВЖД.

Так, в 2018 году в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока было перевезено более 80 миллионов тонн угля. Кроме того, увеличивается объем транзитных контейнерных перевозок в рамках международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

«Только за этот год объем перевозок по МТК «Приморье-1» возрос в 1,8 раза – с 2136 до 3934 условных контейнеров в 20-футовом эквиваленте, а по МТК «Приморье-2» – до 2145 условных контейнеров», – добавил Николай Маклыгин.

По словам врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова, совместная работа Дальневосточной железной дороги и портов Дальнего Востока – одна из ключевых составляющих реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленных в том числе на создание условий для устойчивого долгосрочного роста экспорта в регионе.

«Железная дорога всегда была локомотивом экономики Приморья. Сейчас 67 % выгрузки Дальневосточной дороги приходится на портовые предприятия, а это без малого 4 тысячи вагонов в сутки», – обозначил замглавы региона.

Эксперты отметили, что дальнейший рост рынка транспортных услуг напрямую зависит от совершенствования технологических процессов на всех этапах перевозки, внедрения современных цифровых технологий и увеличения пропускных способностей железной дороги и перерабатывающих предприятий-грузополучателей.

Автор: Отдел новостей «В»