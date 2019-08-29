Конкурентное преимущество – производство в экологически чистых регионах Россия будет увеличивать экспорт мясной продукции, но ее развитие как участника мирового рынка мясной продукции связано с большими издержками, чем у иностранных конкурентов, считает руководитель аналитического центра Минсельхоза РФ Дмитрий Авельцов, мнение которого приводит портал «Прайм».

Общий объем мирового производства мяса – более 320 миллионов тонн. Ключевыми экспортерами являются США и Бразилия, основными импортерами – Китай и Япония. За 13 лет доля РФ в мировом производстве мяса увеличилась в два раза, но все равно является невысокой. Как следует из данных Центра агроаналитики, сейчас в России производится 3 % от общего производства мяса в мире.

– Мы видим, что у нас экспорт постепенно прирастает. Но мы продолжаем оставаться импортером мяса – в 2018 году завозили в 2 раза больше, чем поставляли за рубеж (0,8 миллиона тонн и 0,4 миллиона тонн соответственно). Объемы экспорта по сравнению с потреблением на внутреннем рынке несопоставимо малы, около 10 %, – сказал Авельцов. Между тем доля российского производства ресурсов увеличивается, это говорит о том, что экспортировать мы будем больше, чем импортировать, добавил он.

По информации Авельцова, программа развития экспорта мясной продукции в РФ до 2024 года предполагает рост объема экспорта до 2 миллиардов долларов к 2024 году (с 410 миллионов долларов в 2018 году). Основные направления экспорта – страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности Китай и Япония (26 %), страны Персидского залива (23 %), страны СНГ (14 %) и страны Юго-Восточной Азии (4 %).

В настоящее время в РФ производится около 10 миллионов тонн мясопродукции в целом, а к 2024 году объем производства планируется нарастить до 11,9 миллиона тонн.

– Думая о себе как об участнике этого рынка, мы должны понимать, что мы не на 35-й параллели, где исторически и экономически сконцентрировано все мировое производство мяса. Наш самый южный объект по птицеводству на 45-й параллели, поэтому мы понимаем, что наша экономика по георасположению, по геолокации априори будет хуже, чем экономика таких же объектов, но расположенных южнее, – сказал глава Центра агроаналитики.

По его словам, российским производителям мяса надо учиться правильно позиционировать свою продукцию, которая пусть и дороже, но произведена в более экологически чистых регионах.

Кроме того, производители сейчас бьются за снижение себестоимости, испытывая огромный пресс конкурентной борьбы и в итоге консолидируясь в целях повышения эффективности производства.

– Компаний, которые производят меньше 60 тысяч тонн продукции, почти не осталось, – заметил он. – В частности, доходность птицеводства за последние годы остается низкой, на уровне рентабельности в пределах 10 %, поэтому о колоссальных средствах в сегменте говорить не приходится. С точки зрения экономики эти доходы тратятся на покрытие процентов по кредитам (все производители закредитованы), на инвестирование и поддержание материально-технического состояния.

Автор: Отдел экономики «В»