С замечаниями отправят на комиссию. Или в суд Завершился прием замечаний к проекту отчета о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Направить подобное обращение жители края могли по упрощенной форме до 20 августа.

Все, кто по каким-либо причинам этого не сделал, но хотел бы получить разъяснения по оценке или внести исправления, смогут сделать это в ноябре, заверили в пресс-службе края.

Как уточнили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, со 2 июля по 20 августа на рассмотрение специалистов Центра кадастровой оценки поступило более 6,2 тысячи обращений от жителей Приморья. Все поступившие замечания будут обработаны до 30 августа.

«Окончательно кадастровая стоимость будет зафиксирована до ноября 2019 года. В случае если граждане и юридические лица не успели подать замечания к проекту отчета, они вправе после утверждения результатов обратиться за разъяснениями, связанными с определением кадастровой стоимости, и исправлениями технических или методологических ошибок. Кроме того, в начале следующего года начнет работу комиссия по оспариванию. За внесением корректировок по своему имуществу также можно обратиться в суд», – отмечают в ведомстве.

По всем вопросам, связанным с определением кадастровой стоимости, можно обратиться к специалистам центра по телефону 8 (423) 240-63-96 (добавочный 102 или 131).

Как уже писал «В», с 1 января 2020 года налог на имущество физлиц будут начислять исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости.

Автор: Отдел экономики «В»