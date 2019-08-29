Водолазы резали металл и искали затопленный боезапас Специалисты поисково-спасательного отряда ТОФ провели тренировку по организации водолазных спусков во Владивостоке.

Они отработали действия при подаче воздуха водолазам на глубину, обеспечение их работы с использованием подводных фонарей и прожекторов, а также провели мониторинг выполнения технических работ на глубине – подводную сварку и резку металла с привлечением малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата.

В бухте Улисс также проведена тренировка водолазов по поиску и подъему с морского дна макетов затопленного боезапаса.

К занятиям привлекались десять специалистов поисково-спасательного отряда ТОФ и спасательный многофункциональный катер СМК-2177, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Автор: Отдел новостей «В»