Водолазы резали металл и искали затопленный боезапас
Специалисты поисково-спасательного отряда ТОФ провели тренировку по организации водолазных спусков во Владивостоке.
Они отработали действия при подаче воздуха водолазам на глубину, обеспечение их работы с использованием подводных фонарей и прожекторов, а также провели мониторинг выполнения технических работ на глубине – подводную сварку и резку металла с привлечением малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата.
В бухте Улисс также проведена тренировка водолазов по поиску и подъему с морского дна макетов затопленного боезапаса.
К занятиям привлекались десять специалистов поисково-спасательного отряда ТОФ и спасательный многофункциональный катер СМК-2177, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Автор: Отдел новостей «В»