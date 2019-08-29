Ударим автопробегом… Ретроавтопробег пройдет в Приморье с 1 по 5 сентября. Как сообщила пресс-служба региона, он будет посвящен 80-летию крупнейшего автотранспортного предприятия края – «Приморавтотранс», а принять в нем участие могут все желающие.

Автопробег, в котором примут участие более 20 единиц советской техники, включая машины Великой Отечественной войны, пройдет по маршруту Владивосток – Уссурийск – Покровка – Черниговка – Спасск-Дальний – Кировка – Дальнереченск.

– Это машины, собранные по всем музеям нашего предприятия, которые работали в разные годы в Приморском крае. Они перевозили людей, грузы, помогали развивать регион, – пояснили организаторы.

Во всех населенных пунктах, через которые проедут участники пробега, будут организованы культурно-массовые мероприятия, в том числе и показательные выступления детского автоклуба «Родео» на автомобилях типа «Багги».

Автор: Отдел новостей «В»