Терпят бедствие или расхищают? Более 150 рыбаков из КНДР, которые вели незаконный промысел морских биоресурсов в водах России, задержали пограничники в последние дни августа. В отношении четырех капитанов возбуждены уголовные дела.

Как сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю, рыболовные суда из Северной Кореи заходили в бухты и заливы Приморья, чтобы переждать непогоду.

– В то время как большая часть моряков искала укрытия от разбушевавшейся стихии в акватории Приморья, их недобропорядочные соотечественники попытались воспользоваться погодными условиями для расхищения водных биоресурсов, – говорится в сообщении пограничников.

В общей сложности пограничники за время тайфуна проконтролировали деятельность и своевременное убытие за пределы российской акватории свыше 500 иностранных судов.

Активные мероприятия по пресечению противоправной деятельности иностранных рыбаков в территориальном море и исключительной экономической зоне проводятся ежедневно. Только за прошедшие сутки было задержано 10 иностранных шхун, в отношении капитанов которых проводятся процессуальные действия.

Напомним, что российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил о нарушении северокорейскими рыбаками правил и норм лова в территориальных водах России, в частности Приморья.

Автор: Отдел новостей «В»