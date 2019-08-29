«Владивосток +» – для японцев Привлечению туристов из Японии в столицу ДФО и другие города Приморья должен помочь проект, который намерены реализовать власти Страны восходящего солнца, сообщила пресс-служба края.

На встрече в администрации Приморья, прошедшей на днях, депутат палаты представителей парламента Японии Кадо Хирофуми рассказал: «В увеличении турпотока мы делаем ставку на молодых девушек и пары пожилого возраста из Японии – именно они наиболее заинтересованы в путешествиях в Россию. Первым интересен шопинг-туризм, а вторым – посещение музеев и достопримечательностей региона. Сейчас мы хотим реализовать проект «Владивосток +», чтобы кроме приморской столицы продвигать и другие города края, которые могут посещать японские туристы».

Заметим, что в этом году в краевой центр приехало почти в 2,5 раза больше японских туристов, чем в прошлом.

Автор: Отдел новостей «В»