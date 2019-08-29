Застройщикам помогут советом Консультационный фронт-офис откроется 2 сентября в Центре развития предпринимательства Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с заявителями будут работать специалисты в сфере строительства и градостроительного законодательства. Они проконсультируют застройщиков по вопросам формирования пакета документов для предоставления разрешения на строительство, помогут избежать ошибок в оформлении бумаг перед обращением в уполномоченный орган, уточнили в городском управлении инвестиций, туризма и развития предпринимательства.

В сентябре фронт-офис в МКУ «Центр развития предпринимательства» будет функционировать в пилотном режиме по адресу: ул. Запорожская, 77. Режим работы: по понедельникам и средам с 9.00 до 13.00.

Автор: Отдел новостей «В»