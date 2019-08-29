«Одиссею» ищут нового подрядчика Подготовку конкурсной документации по выбору подрядчика, который завершит строительство многоквартирного жилого дома на 2-й Поселковой, 3в во Владивостоке, начнут в сентябре. Этот долгострой жилого комплекса «Одиссей» официально признан проблемным объектом, сообщили в пресс-службе региона.

Как пояснили в Фонде поддержки обманутых дольщиков Приморского края, признание объекта проблемным дает возможность обеспечить финансирование мероприятий по завершению строительства за счет средств краевого бюджета.

«Чтобы была возможность выделить бюджетные средства на завершение строительства долгостроев, должно быть официально задокументированное основание по существующей проблеме. Поэтому согласно правилам работы фонда вопрос долгостроя в первую очередь выносится на заседание совета фонда, где объект должны официально признать проблемным. Затем на конкурсной основе проводится отбор подрядчика, после чего выделяются средства на финансирование строительства объекта. Все объекты, которые проходят через фонд, гарантированно будут достроены в максимально короткие сроки. После завершения работ в течение двух месяцев происходит постановка объекта на кадастровый учет, и затем ключи от квартир передаются законным владельцам», – рассказала председатель совета фонда Ольга Сун-жаю.

На данный момент на 2-й Поселковой, 3в проводится дефектовка здания. Параллельно сотрудники фонда готовят документы для процедуры конкурсного отбора нового подрядчика, которую планируется начать в сентябре. После этого из бюджета Приморского края через Фонд поддержки обманутых дольщиков будет направлено до 130 миллионов рублей на завершение строительства дома.

«Чтобы сократить сроки и как можно скорее получить бюджетное финансирование, принимаются беспрецедентные решения. Наши сотрудники каждую смету проверяют и по возможности уменьшают, следя за тем, чтобы это не отразилось на качестве, договариваются с поставщиками материалов», – сообщили в фонде.

Как отметил куратор работ по завершению строительства долгостроя ЖК «Одиссей» Владимир Онипер, уже в сентябре на объекте планируется проложить внешние инженерные сети. Параллельно будет проводиться подготовка к закупке оборудования для технического подключения.

Отмечается, что проблемный объект ЖК «Одиссей» имеет один из самых высоких процентов завершенности работ, закончить его строительство планируется до конца 2019 года. Ввод дома в эксплуатацию заявлен на декабрь.

Кроме того, в сентябре по результатам конкурсных процедур будут выбраны подрядные организации, которые завершат строительство двух проблемных домов жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д» – № 25 и № 26. На заседании совета Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края оба объекта официально получили статус проблемных.

«Строительные работы должны начаться в сентябре. Первым будет сдан дом № 25 – завершение строительно-монтажных операций запланировано на весну следующего года», – рассказал куратор объекта Артур Тельянц.

Автор: Отдел новостей «В»