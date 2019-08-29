Беспрецедентный приговор Адвокаты бывшего мэра Владивостока оспорят решение суда

Сегодня, 29 августа, Московский городской суд рассмотрит апелляцию бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного на 15 лет колонии строгого режима. Этот приговор, похоже, стал самым жестким среди подобных уголовных дел против чиновников. При этом адвокаты утверждают, что все дело построено на обвинении родных братьев в коррупции, а доказательства основаны на специфических расчетах и предположениях.

«29 августа РИА VladNews будет вести текстовую онлайн-трансляцию заседания из зала суда, которое начнется в 10 часов по московскому времени (в 17 часов по приморскому)»

«Мы будем двигаться по пути гуманизации – чтобы если человека можно не прятать за решетку, то, конечно, нужно к этому стремиться, – заявил президент Владимир Путин в июне этого года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, комментируя дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. – Преступление должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть сняты обвинения. Вот и все», – подчеркнул президент.

Следует отдать должное российским государственным институтам. В последние годы они начали проявлять заботу о бизнесменах, испытывающих проблемы с законом. Не так давно Госдума приняла законопроект, по которому представителей предпринимательского класса нельзя держать в следственных изоляторах без достаточных оснований. Документ также ввел запрет по ряду экономических статей на содержание в СИЗО директоров компаний и индивидуальных предпринимателей. Сделано это для того, чтобы не блокировать на период следствия работу компании и не создавать угрозу бизнесу.

Первые результаты законотворческих инициатив, направленных на смягчение давления на бизнес, уже видны. В середине августа из СИЗО вышел очередной фигурант скандального дела Калви – гражданин Франции Филипп Дельпаль, а 11 апреля этого года Майклу Калви после почти двух месяцев содержания в СИЗО мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена на домашний арест.

К сожалению, большинство историй пока с неблагополучным финалом. Например, уголовное дело против бывшего мэра Владивостока и фактического владельца одного из крупнейших на Дальнем Востоке холдингов – «Востокцемент» Игоря Пушкарева. Он уже более трех лет пребывает в СИЗО, а 9 апреля этого года был приговорен Тверским районным судом города Москвы к 15-летнему сроку в колонии строгого режима за получение взятки, коммерческий подкуп и злоупотребление полномочиями. Проблема же в том, что, по мнению самого осужденного и его адвокатов, речь должна была идти только о незаконном предпринимательстве. «Лента.ру» выяснила подробности этой истории.

Работа в убыток

Владелец «Востокцемента» Игорь Пушкарев был избран главой столицы Приморья в мае 2008 года, когда был руководителем холдинга. По закону чиновник не может владеть бизнесом: активы необходимо либо продать, либо переписать на надежного человека. Новый мэр так и поступил, передав бизнес собственной матери и родному брату Владимиру. К слову, экс-мэр на суде признался, что, переоформив доли, четко дал всем понять, что это только формальное переоформление. И действительно, большинство свидетелей показало: Игорь Пушкарев оставался фактическим владельцем «Востокцемента». В том числе время от времени распоряжался перечислять средства группы компаний на свой личный счет. Так, соответствующие транши поступали бывшему градоначальнику Владивостока во время отпусков за собственный счет или командировок, и все это было отражено в судебных материалах.

Тем не менее обвинение посчитало полученные градоначальником суммы взятками, затруднившись при этом назвать их предназначение. Согласно версии обвинения мэру деньги передавал его брат Андрей, возглавивший холдинг. Затем Игорь Пушкарев подкупал своего подчиненного, главу муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, чтобы тот приобретал продукцию «Востокцемента» для нужд муниципального предприятия. Но какова же оказалась выгода Пушкаревых и их группы компаний от реализации подобной схемы? Итог – минус 1,5 миллиарда рублей вместе с налогами.

Дело в том, что «Востокцемент» поставил «Дорогам Владивостока» товаров на 2,4 миллиарда рублей, а МУП заплатило за них чуть более 1,5 миллиарда рублей. Остальное было списано Игорем Пушкаревым в рамках, как он сам это называл, социального проекта. Чтобы разобраться в мотивах подобного поведения, следует сделать два примечания. Во-первых, МУП не входило в число крупных клиентов «Востокцемента», закупая только 3 процента его изделий. Во-вторых, по отзывам очевидцев, мэр явно был озабочен подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС-2012 на самом высоком уровне и готов был нести соответствующие траты. «Путин лично поставил перед Игорем Сергеевичем задачу достойно подготовить город к форуму. И он вложил в работу все силы и средства. В бюджете города не было таких средств, но саммит должен был состояться. И, конечно, когда было нужно, он вкладывал и продукцию семейных предприятий», – констатировал на суде представитель «Востокцемента» Андрей Павленко.

Другая статья

Тверской суд, несмотря на подобные показания свидетелей, согласился с позицией обвинения, интерпретировавшего действия Игоря Пушкарева как взяточничество, подкуп, а также злоупотребление. Похоже, с той же логикой действовало следствие, которое в рамках кампании по борьбе с коррупцией обвиняет предпринимателя, который создал бизнес, когда еще не был мэром. И продолжал заниматься предпринимательством в должности чиновника, но не взятками и подкупами.

Об этом говорил во время следствия и сам Пушкарев, что он, являясь главой города Владивостока, участвовал в коммерческой деятельности группы компаний «Востокцемент» и сам распоряжался как финансами предприятий, так и доходами от бизнеса. «Решения о расходовании денежных средств и получении имущественных услуг, которые ему инкриминированы как взятки, принимал он сам, его младший брат Андрей не имел в своем распоряжении этих денежных средств», – отмечается в апелляции, поданной в Мосгорсуд. Поэтому и статья здесь другая – незаконное участие в предпринимательской деятельности. А сокрытие Пушкаревым доходов, полученных от деятельности «Востокцемента», – это налоговые правонарушения, но никак не уголовные статьи о взяточничестве, подкупе и злоупотреблении.

Из материалов уголовного дела также следует, что в 2014–2015 годах сотрудниками следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю в отношении Пушкарева проводились неоднократные доследственные проверки, по результатам которых в действиях бывшего мэра состава преступления обнаружено не было. Поэтому и вызывает удивление, что только спустя год после этих проверок по тем же эпизодам была назначена дополнительная проверка. Произошло это 31 мая 2016 года. И в тот же день в отношении Пушкарева было возбуждено сразу два уголовных дела. Результат известен.

Впрочем, судебная система еще имеет возможность пересмотреть решение: 29 августа Мосгорсуд рассмотрит апелляцию адвокатов Игоря Пушкарева на суровый вердикт.

Справка «В»

Напомним, что 9 апреля Тверской районный суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Бывшему директору МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф 500 миллионов рублей. Ранее возглавлявший ГК «Востокцемент» Андрей Пушкарев осужден на 8 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 5 лет) со штрафом 500 миллионов рублей. Судья зачитывал приговор более 10 часов.

Следствие по делу длилось неполных три года. Показательное задержание главы Владивостока Игоря Пушкарева произошло 1 июня 2016 года. В этот же день был арестован Андрей Лушников, Андрей Пушкарев взят под стражу 24 июня.

Рассмотрение уголовного дела по существу стартовало в начале 2018 года. В ходе слушаний были оглашены материалы дела (всего их порядка 120 томов). И в процессе каждого из заседаний сторона защиты озвучивала замечания по поводу достоверности доказательств. Адвокаты обращали внимание суда на незаконную прослушку, неточности, несоответствие в датах, незаконный обыск, незаверенные копии, истечение сроков исполнения по ряду документов. И даже на пронумерованные и вшитые в дело, но абсолютно чистые листы.

Следующим этапом судебного процесса стал допрос свидетелей – порядка 100 человек. Все они – как свидетели обвинения, так и защиты – подтвердили невиновность Игоря Пушкарева. Даже основной козырь обвинения – засекреченный свидетель Алла Шварц отметила, что экс-глава Владивостока управлял ГК «Востокцемент», что полностью исключает взятку и злоупотребление полномочиями.

Завершился процесс прениями сторон и последним словом Игоря Пушкарева, Андрея Лушникова и Андрея Пушкарева. Никто из них не признал свою вину.

Защита бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева просит Мосгорсуд вынести оправдательный приговор, сообщил РАПСИ его адвокат Дмитрий Тугуши.

В апелляционной жалобе защита отмечает, что суд при постановлении приговора не выполнил необходимые условия закона и вынес его на основе предположений и противоречивых доказательств.

Защита Пушкарева подчеркивает, что бывший мэр Владивостока не оспаривает свое участие в управлении предприятиями «Востокцемента», соответственно, за свою работу он получал доход, а не взятки.

По мнению адвокатов, оценка значительной части доказательств, изложенных в приговоре, противоречит их фактическому содержанию, а другие доказательства, оправдывающие осужденного, оставлены судом без какой-либо оценки, то есть немотивированно отвергнуты. В связи с чем, на взгляд защиты, обвинительный приговор подлежит отмене.

«Мы рассчитываем, что суд учтет и даст оценку всем имеющимся в деле материалам: показаниям свидетелей, записям телефонных разговоров, переписке. В деле собран огромный массив доказательств того, что действия Пушкарева не несут в себе признаков преступлений, предусмотренных статьями 290, 285 и 204. Муниципальному предприятию не был нанесен финансовый ущерб, деньги, которые следствием трактуются как взятки, были собственными средствами Пушкарева. Мы не отрицаем, что Пушкарев на посту мэра занимался ведением собственного бизнеса, но это совсем другой состав. Поэтому мы рассчитываем, что суд примет во внимание все изложенные в жалобе факты и отменит приговор первой инстанции», – добавил Тугуши.

Автор: Lenta.ru