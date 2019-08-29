Женщина тонула, а ее снимали на телефон Сотрудники ГИБДД и неравнодушные граждане спасают приморцев из тонущих автомобилей.

Так, в Находке очередной дождь обрушил на город за несколько часов более 50 мм осадков. Сильно подтопило участок автодороги около крупного торгового центра на улице Спортивной. Прибывшие инспектора дорожно-патрульной службы обнаружили в месте затопления заглохшую автомашину. Вода проникла в салон транспортного средства и наполовину заполнила его. За рулем находилась 67-летняя женщина. Ей пришлось ждать помощи в холодной воде.

Выбраться из авто местной жительнице помогли старший инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Денис Вереновский, инспектор дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Алексей Елизов и преподаватель Виктор Ключников, сообщили в пресс-службе краевого УМВД России. Женщину перенесли в безопасное место и вызвали врачей скорой медицинской помощи.

Позже легковушку вытащили из воды с помощью эвакуатора.

После осмотра медиков женщина рассказала, что заехала на подтопленный участок дороги, двигатель заглох, а в салон стремительно стала поступать вода. Телефон отключился. Поняв, что не сможет выбраться самостоятельно, женщина стала звать на помощь, однако находящиеся неподалеку граждане только снимали ее на телефон.

Жительница Находки выразила искреннюю благодарность и признательность своим спасителям.

Также приморцы пришли на помощь тонущему автолюбителю в Шкотовском районе, где после выпадения обильного количества осадков поднялся уровень воды в реке Лобоге. Участок автодороги в районе поселка Смоляниново оказался залит потоками воды.

Водитель автомобиля «Мазда», двигаясь в направлении Владивостока, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД о необходимости объезда опасных участков и решил проехать по затопленной автодороге. Потоком воды мини-вэн снесло с проезжей части в русло реки.

В салоне транспортного средства находился 69-летний мужчина. Выбраться из автомобиля и добраться в безопасное место ему помогли инспектора дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела «Большекаменский» Андрей Сборщиков, Владимир Матюшкин, Михаил Чернов и Павел Карпушкин, а также очевидцы происшествия.

Автор: Отдел новостей «В»