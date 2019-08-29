Рейсы выполняются по расписанию. Задерживаются пассажиры В Международном аэропорту Владивосток рейсы выполняются в пределах расписания, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Службы аэропорта работают над устранением последствий мощного тропического тайфуна. Вчера от грунта, нанесенного потоками ливневых вод, очищена водосточно-дренажная система. При помощи пожарных автомобилей, канализационных насосных станций и переносных насосов частично откачана вода со стоянки у привокзальной площади.

Несмотря на сложные метеоусловия, аэродромная инфраструктура в течение всего периода действия тайфуна работает без сбоев. Все рейсы, заверили в пресс-службе воздушной гавани, выполняются в пределах расписания с небольшой задержкой, которая связана с поздним прибытием самолетов в аэропорт Владивосток.

Непогода серьезно осложняет дорожную ситуацию, и многие пассажиры прибывают в аэропорт с опозданием. Производственные службы аэропорта со своей стороны прилагают максимальные усилия к тому, чтобы регистрация и досмотр пассажиров выполнялись оперативно.

Администрация аэропорта просит пассажиров учитывать сложности на дорогах и заблаговременно прибывать к регистрации.

Автор: Отдел новостей «В»