Малый танкер стал самым крупным в Приморье На судостроительном заводе «Восточная верфь» во Владивостоке завершено строительство малого морского танкера «Михаил Барсков». В минувший вторник, 27 августа, прошла торжественная церемония спуска судна на воду, сообщили в пресс-службе края.

По словам генерального директора АО «Восточная верфь» Олега Сиденко, заказ на судно предприятие получило в 2014 году.

«До этого подобных судов мы не строили, но, несмотря на сложность заказа, контракт выполнен», – подчеркнул он, добавив, что теперь танкер войдет в состав ТОФ.

Судно усиленного ледового класса предназначено для обеспечения арктических судов грузами, выполнения спасательных операций. «Михаил Барсков» способен патрулировать, нести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла, обеспечивать техподдержку в районах, опасных для мореплавания, снимать суда с мелей и рифов, откачивать воду из затопленных отсеков, буксировать аварийные корабли, тушить пожары на судах. Танкер может принимать вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Как отметили в краевом департаменте промышленности, это самое крупное судно, построенное в Приморье за последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина – 15,4 метра.

Танкеру присвоено имя Михаила Барскова, вице-адмирала, заместителя главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению и эксплуатации с 1989 по 2003 год. На торжественной церемонии присутствовала дочь вице-адмирала Наталья.

Вице-губернатор Приморья Александр Костенко поздравил судостроителей и вручил Почетные грамоты губернатора Приморья работникам АО «Восточная верфь» – сборщику корпусов металлических судов Петру Фадееву, судовому слесарю-монтажнику Александру Фомину, начальнику участка сборки, сварки и формирования корпусов судов Дмитрию Шиголину.

Автор: Отдел новостей «В»