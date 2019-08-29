Синее небо пока только снится Погода перевыполнила месячный план по осадкам в два раза. И не собирается останавливаться на достигнутом

За один день, 27 августа, в приморской столице выпало около 58 миллиметров осадков – больше трети от месячной нормы. Проливные дожди, которые продолжились и в ночь на 28 августа, вызвали сход селей, подтопления улиц и дорог, многокилометровые пробки, нарушения в работе общественного транспорта и в электроснабжении жилых домов. В городе продолжаются масштабные восстановительные работы. Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

На протяжении вторника, 27 августа, дождь различной интенсивности лил практически не переставая. Только в среду утром, 28 августа, погода сделала небольшую передышку. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, затопленными оказались десятки улиц, дорог, общественных пространств. По традиции серьезно пострадали районы улиц Луговой, Баляева, Борисенко, Спортивной, Набережной, Адм. Фокина, Невельского и ряд других.

Разлив дождевой воды произошел в районе «Зеленого острова», фабрики «Заря», рынка на Спортивной, возле стадионов «Динамо» и «Строитель», кинотеатра «Океан». По сообщениям РИА VladNews, затопленными оказалась федеральная трасса в районе Седанки, а также частично территория Международного аэропорта Владивосток и подъезд к нему. Некоторые трассы были перекрыты сотрудниками ГИБДД – проезд по ним сочли небезопасным. В том числе временно закрывалась шаморовская трасса (от улицы Адмирала Угрюмова) из-за разлива реки Лазурной.

Стихия привела к значительным разрушениям в городе. На улице Снеговой, 54 рухнула подпорная стена – повреждения получил припаркованный около нее микроавтобус. В нескольких районах – на улицах Ладыгина и Тоболькой – с косогоров сошел сель, в том числе и на транспортные средства.

Критический подъем воды был зафиксирован на Богатинском и Пионерском водохранилищах. Как сообщил на специальном совещании в мэрии главный инженер КГУП «Приморский водоканал» Юрий Гуртяков, было принято решение начать сброс воды. С Пионерского – 70 тысяч кубометров воды в час, с Богатинского – 60 тысяч кубов. С возможностью увеличения объема сбросов в зависимости от усиления осадков.

Сброс воды и непрекращающийся ливень привели к разливу реки Богатой, которая подтопила частный сектор на улице Пшеницына в пригороде Владивостока. На базе средней школы № 44 был развернут пункт временного размещения. На момент написания материала туда были эвакуированы шесть человек. На месте работали спасатели и сотрудники ГИБДД.

«Мы заранее предупредили жителей о возможном выходе реки из берегов. Городские службы принимают оперативные меры по устранению последствий разлива», – отметил заместитель главы администрации Владивостока Владимир Черепков.

В зоне подтопления также оказались частные дома в поселке Рыбачьем. Туда также отправились сотрудники МЧС.

Вода прибыла и на остров Русский. В районе поворота на Канал рабочие демонтировали бордюр и расчистили газон, чтобы вода беспрепятственно уходила на обочину. На набережной ДВФУ, где сейчас ведется монтирование павильонов «Улицы Дальнего Востока», вышло из берегов искусственное озеро. Вода разлилась по пешеходной зоне, подтопила строительные площадки павильонов.

В режиме нон-стоп с последствиями стихии боролись городские службы. Глава Владивостока Олег Гуменюк проводил объезды самых проблемных участков, контролировал работу подчиненных и давал необходимые указания на местах.

«Службы были готовы к непогоде, работают 24 часа в сутки. Но осадки в таком количестве, что ощутимые последствия все равно есть, – прокомментировал Олег Гуменюк. – Будем продолжать работать в усиленном режиме».

Дорожные службы приступили к ликвидации последствий стихии сразу после начала дождя. Рабочие поднимают решетки ливневой канализации для более быстрого ухода воды. Техника убирает наносы и грунт с проблемных участков. Организациям и предприятиям всех форм собственности рекомендовано навести порядок на подведомственных территориях.

Непогода вмешалась и нарушила жизнь всего региона.

По данным на полдень 28 августа, сохранялось подтопление пойм рек Раздольной, Уссури, Малиновки, Большой Уссурки, Крыловки, Илистой, Абрамовки, Молоканки, Аввакумовки.

Некоторые участки дорог в крае размыты, восстановление проезда по ним будет начато после спада воды. Нет проезда на 32 километре дороги Владивосток – Артем и в районе поселка Рыбак. Ведутся восстановительные работы. В Хасанском районе сохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через поселок Посьет.

В Партизанском районе нет проезда на дорогах Новолитовск – Васильевка, Шкотово – Партизанск (на 74 километре) и Екатериновка – Новая Сила.

В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовскому от автодороги Уссурийск – Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд.

В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы. Восстановлен проезд на дороге Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава, ведется восстановление земполотна.

В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селам Комиссарово и Мельгуновка.

В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401 километре дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, на ликвидации последствий стихии в Приморье задействовано почти 800 человек и более 200 единиц техники.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода во Владивостоке и Приморье сохранится до 31 августа. Всего же с начала месяца на Владивосток обрушилась двухмесячная норма осадков. Как отметили специалисты, такое бывает раз в три года.

Автор: Отдел новостей «В»