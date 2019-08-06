Вместе с яблоками и абрикосами завезли карантинные объекты Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками зараженной продукции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами, которые могут снизить урожаи семечковых и косточковых культур на 30–90 %.

Так, в 2018–2019 годах эти самые карантинные организмы были выявлены в 48 случаях.

По каждому факту поступления в Россию зараженной продукции Россельхознадзор направлял официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. К сожалению, обращения не изменили ситуацию.

Необходимо отметить, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. В страну ежегодно поставляется более 900 тыс. тонн продукции растительного происхождения, в том числе более 180 тыс. тонн цитрусовых, 190 тыс. тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков, более 80 тыс. тонн томатов, порядка 53 тыс. тонн картофеля продовольственного, а также 100 тыс. тонн лука и чеснока.

Отмечается, что допуск продукции из Китая в 90-е годы был осуществлен по упрощенной процедуре. К поставкам была допущена продукция из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства.

К сожалению, фитосанитарная ситуация в Китае значительно изменилась, и обнаружение карантинных организмов говорит о необходимости ее пересматривать.

Россельхознадзор призвал китайскую сторону провести консультации и проинспектировать места производства, хранения и упаковки растительных товаров.

«После чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли», – заявили в ведомстве.

Автор: Отдел экономики «В»