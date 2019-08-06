Производство аквакультуры увеличили в три раза Более 27 тысяч тонн гребешка, морской капусты и трепанга вырастили на «морских огородах» Приморья с начала года. На сегодняшний день их площадь составляет более 65 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе края.

В настоящее время 91 хозяйству аквакультуры предоставлено 277 рыбоводных участков.

С начала года на них выращено 27,6 тысячи тонн продукции аквакультуры – это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем приходится на гребешок и морскую капусту – 10 тысяч тонн и 9,7 тысячи тонн соответственно.

Специалисты добавляют, что за полгода собран также хороший урожай трепанга, устриц, мидий и морских ежей.

Стоит отметить, что рыба и морепродукты составляют половину экспорта товаров приморского производства.

Автор: Отдел новостей «В»