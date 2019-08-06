Приморский рыбозавод не выдержал конкуренции с помогайками Общий объем квот на добычу рыбы в озере Ханка сегодня составляет порядка 300 тонн в год (в лучшие времена добыча официально доходила до 1300 тонн). К ценным видам относят сазана, карася, верхогляда, сома, конька, горбушку, толстолоба и красноперку. Наибольший улов приходится на сазана, верхогляда и судака. Почти треть этого объема квот была закреплена за «Рыбозаводом Ханкайским», сообщает «Золотой Рог».

Сегодня предприятие лишилось квот на добычу рыбы, что практически означает прекращение его деятельности.

«Рыбозавод в течение двух лет подряд не вылавливал даже 50 % предоставленных ему по историческому принципу квот, в результате чего эти квоты, в соответствии с законодательством, были изъяты в принудительном порядке и реализованы через аукцион более ответственным предприятиям», – пояснил эту ситуацию корреспонденту газеты «Золотой Рог» Елене Абашевой отраслевой чиновник.

У рыбозавода давняя история, но фактически как завод это предприятие прекратило свою деятельность много лет назад, когда перестало принадлежать «Приморрыбпрому». В его бытность это было полноценное рыбоперерабатыващее производство. На заводе (или комбинате, как тогда называлось предприятие) выпускался большой ассортимент рыбной продукции – консервы, пресервы, рыба копченая и т.д.

Планировали возрождение, а остался не у дел

Пришедший на смену прежним владельцам завода новый собственник заявлял в свое время о планах модернизации предприятия и, по словам бывших сотрудников, кое-что из оборудования успел обновить. Но завод ему достался в очень плохом состоянии – после пятилетнего простоя, с большим количеством проблем как давних (связанных, например, с экологией и загрязнением от его работы окружающей среды), так и новых (возникших от долгого отсутствия производственной деятельности), поэтому до кардинальной реконструкции дело так и не дошло.

Следующий собственник – «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) – так же, как и предыдущий, планировал возрождение завода, создание на его базе современного рыбоперерабатывающего предприятия. Но успел сделать совсем немного, например, отремонтировать пирс. Затем, оказавшись банкротом, выставил на торги среди прочих активов и рыбозавод. Согласно «Единому реестру сведений о банкротстве» в конце зимы 2018 года все имущество, числящееся за «Рыбозаводом Ханкайским», за 12,5 млн рублей купило ООО «Морской базар».

Дальше следы рыбозавода теряются. По указанному телефону предприятия ООО «Морской базар» газете «Золотой Рог» ответили, что такой актив у них не числится. Существует ли на самом деле на данный момент предприятие, которое было лишено квот, узнать не удалось. Впрочем, в самом Ханкайском районе полагают, что говорить об окончательном уходе предприятия пока преждевременно, допуская в будущем его возможное неожиданное возрождение. Называют даже имя местного предпринимателя, кто может проявить интерес к этому. Но все эти предположения не подкреплены ничем. По факту помещения бывшего завода давно простаивают без дела, теряя постепенно остатки своей стоимости.

Хозяина нет, а пользователи есть

На данный момент весь объем квот озера Ханка распределен между 16 рыбаками, большинство из которых являются индивидуальными предпринимателями и имеют совсем небольшую долю. Никто из них не занимается рыбопереработкой, и, самое главное, никто из тех, кто долгие годы вылавливает свои объемы рыбы, даже не пытается что-то сделать для воспроизводства биоресурсов озера. Не делал этого и рыбозавод. «На Ханке нет хозяина, там есть только пользователи», – говорят в Ханкайском районе.

Еще в прошлом году, когда квоты распределялись сроком на 15 лет, руководители отрасли в крае рассчитывали, что столь долгий период даст возможность строить долгосрочные планы рыбакам на Ханке и послужит стимулом для привлечения инвестиций. Но пока никто о подобном не заявлял. Единственный заявленный в прошлом году проект строительства нового рыбоперерабатывающего комплекса с мощностью переработки 150 тонн сырья в сутки резидента СПВ компании ООО «Конкорд» сейчас находится на стадии проектирования. Проект будет реализован при участии китайского инвестора. Запуск производства запланирован на конец 2021 года. По словам ханкайских специалистов, участок под это строительство уже определен. Никаких работ там еще не начиналось.

Заграничные поставки взяли на себя помогайки

Настоящей бедой озера, по словам местных жителей, стало не прекращавшееся ни на один год браконьерство. «Ханка управляется браконьерами и связанными с ними лицами», – уверены в самом Ханкайском районе. Правда, ситуация не так давно стала меняться. Как известно, три четверти Ханки – это российская акватория, оставшаяся часть – китайская. Если в предыдущие годы наравне с российскими браконьерами сети на российской стороне озера активно ставили китайские браконьеры, то в последние годы китайцев там явно поубавилось.

В самом районе объясняют это двумя причинами. С одной стороны, у российских пограничников, инспекторов надзорных органов, контролирующих ситуацию на Ханке, заметно улучшилось техническое оснащение. С другой стороны, Китай стал строже контролировать деятельность своих рыбаков, введя определенные ограничения для них. Браконьерские сети инспектора, конечно, по-прежнему находят на озере, и иногда их протяженность доходит до нескольких километров, но в основном это сети наших нелегальных рыбаков.

Стоит отметить, что китайцы начиная с 80-х годов регулярно уделяют внимание запасам рыбы в озере, прежде всего ценного для них верхогляда, пополняя их периодически мальками. Специалисты рассказывают, что в КНР воспроизводством этой рыбы занимается предприятие, расположенное недалеко от Турьего Рога – в поселке Данбиджень. У нас такой технологии нет, хотя основные нерестилища находятся в наших водах.

Собственно, в Китай и уходит основной улов этой рыбы, уверяют местные жители. «Если бы весь этот объем добычи в 300 тонн реализовывался в Приморском крае, то Владивосток был бы завален ханкайской рыбой», – прокомментировал газете «Золотой Рог» ситуацию один из бывших директоров «Рыбозавода Ханкайского». По его словам, для легальной поставки выловленной рыбы в Китай нужны специальные разрешительные документы. Их ни у кого нет, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий, например, установить холодильники. Холодильников ни у кого из мелких рыбаков нет. В итоге рыба уходит в Китай нелегально, так называемым помогаечным способом. Вывоз этой продукции разрешен частным порядком в размере 5 кг на одного человека. Вот и идет в приграничном районе ежедневный поток «туристов» с этими килограммами ценного продукта.

«Борьба с браконьерством – это в первую очередь пресечение реализации улова. Не будет рынка сбыта – не будет и браконьерства», – цитируют слова госконтролера районные СМИ.

Автор: Отдел экономики «В »