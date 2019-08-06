Пляжному сезону добавили электричку Съездить на море и обратно гостям и жителям Владивостока поможет новая – «пляжная» – электричка, появившаяся в расписании ОАО «Приморский экспресс» на днях.

Как сообщила пресс-служба ПримЭкспресса, в связи с резким ростом пассажиропотока на «пляжные» остановки пригорода краевого центра введена дополнительная электричка по маршруту Владивосток – Угольная и Угольная – Владивосток.

Отправление от железнодорожного вокзала – в 10 часов 01 минуту. Электропоезд следует со всеми остановками: Первая Речка – в 10.10, Моргородок – в 10.14, Вторая Речка – в 10.18, Чайка – в 10.24, Седанка – в 10.28, Санаторная – в 10.31, Океанская – в 10.35, Спутник – в 10.38, Садгород – в 10.42, Весенняя – в 10.45. Прибытие на Угольную в 10 часов 50 минут.

В обратную сторону от станции Угольной электропоезд будет отправляться в 18 часов 9 минут и прибывать во Владивосток в 18 часов 57 минут. «Пляжная» электричка будет курсировать до конца августа.

В то же время компания-перевозчик приносит свои извинения пассажирам электропоездов партизанского направления.

В связи с ремонтными работами на путях в течение недели – до 7 августа – на маршрутах Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская, Владивосток – Мыс Астафьева, Тихоокеанская – Партизанск – Владивосток возможны задержки в движении этих электропоездов на 15–20 минут.

По этой же причине со 2 по 7 августа пригородный электропоезд Смоляниново – Владивосток будет отправляться по маршруту от станции Смоляниново на 4 минуты раньше – в 5 часов 59 минут.

Автор: Отдел новостей «В»