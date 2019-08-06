«Мы вместе» слушали городские легенды и особенности иппотерапии Более 50 человек приняли участие в конных прогулках и экскурсии по историческому району Владивостока – Миллионке. Таким образом в городе продолжается реализация социального проекта «Мы вместе», в котором принимают участие горожане с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе мэрии.

На прошедшей неделе участники проекта побывали в спортивно-конном клубе «Фаворит». Инструктора провели для гостей познавательную экскурсию – рассказали о породах лошадей, о том, как правильно за ними ухаживать. Не забыли и про иппотерапию, поделившись своим опытом реабилитационной работы.

Также, как добавили в пресс-службе администрации краевого центра, участники соцпроекта «Мы вместе» побывали с экскурсией в одном из первых городских кварталов – на Миллионке. Экскурсовод рассказал об истории застройки, а также особенностях и некоторых тайнах района.

«Проект «Мы вместе» – это не только познавательные мероприятия, но и в первую очередь возможность для горожан познакомиться друг с другом, пообщаться и, быть может, найти себе друзей», – пояснила Ирина Самусенко, заместитель начальника городского управления по исполнению программ по поддержке населения.

В этом году в рамках проекта «Мы вместе» во Владивостоке пройдет еще восемь мероприятий и экскурсий. Его участники смогут прогуляться к мысу Старицкого, полюбоваться Кравцовскими водопадами, побывать в «Казачьем стане», узнать о закулисной жизни Мариинского театра, поучаствовать в праздновании Яблочного Спаса, познакомиться с интересными людьми на прогулках «Давайте знакомиться с…».

Социальный проект «Мы вместе» реализуется в рамках муниципальной программы «Доступная среда», участие в нем бесплатное. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8-902-555-4733, 265-00-00.

Обязательна предварительная запись, так как количество мест ограниченно, подчеркнули организаторы.

Автор: Отдел новостей «В»