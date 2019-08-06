Вожаком группы косаток стала старшая самка Третья партия морских животных в начале августа покинула бухту Среднюю под Находкой. Их транспортируют до места выпуска – к мысу Перовского (Сахалинский залив).

Три косатки (самец, молодая самка и «вожак» группы – старшая самка) отправились по проторенному маршруту: бухта Средняя – Хабаровск – пос. Иннокентьевка – Мыс Перовского, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как и в предыдущие разы животных перевозят опытные ветеринары, тренеры и специалисты по транспортировке, а также сотрудники (ВНИРО).

Прошлые два выпуска завершились благополучно. Ученые продолжают отслеживать перемещение косаток с помощью спутниковых меток. Однако было обнаружено, что даже животные, прожившие бок о бок год, необязательно держатся вместе. Как уже писал «В», молодая самка из предыдущего выпуска сейчас путешествует отдельно от своих старших товарищей.

Ученые уверяют: животные, жившие в разных вольерах и не видевшие друг друга, вряд ли в дикой природе соберутся в одну группу. Тем более что изначально они были из разных семей. Тем не менее косатки из первого и второго выпусков в настоящее время держатся в непосредственной близости друг от друга и двигаются синхронно, что позволяет предположить, что они объединились.

Все это в очередной раз показывает, насколько индивидуален каждый случай реадаптации и поведения отдельной особи.

По прогнозам, погодные условия в месте выпуска морских млекопитающих в Сахалинском заливе будут благоприятными, волнения не ожидается.

Выпуск состоится уже в ближайшие дни, в мероприятии примут участие представители Гринпис и российских телеканалов.

Автор: Отдел новостей «В»