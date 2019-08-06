Свежемороженой рыбы на прилавках станет больше Владивостокский рыбный терминал ведет реконструкцию контейнерного терминала в районе железнодорожной станции Угольной. Реализация проекта позволит увеличить холодильные мощности, в том числе для перевалки и хранения рыбной продукции, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, будет создан специализированный «Фреш» – терминал с пятью железнодорожными путями мощностью 10 тысяч тонн единовременного хранения продукции.

«Уже в 2020 году терминал в два раза увеличит пропускную мощность и обеспечит отправку и приемку до 50 железнодорожных составов в месяц», – добавили специалисты.

В ведомстве отмечают, что в Приморье сегодня реализуется сразу несколько проектов по увеличению холодильных мощностей. Самым крупным из них является модернизация холодильно-складского комплекса во Владивостокском морском рыбном порту. В конечном счете эта работа должна привести к увеличению объемов свежемороженой рыбной продукции на местном рынке.

Автор: Отдел экономики «В»