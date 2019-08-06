Ремонт дороги начали с демонтажа бордюров Подрядчики приступили к работам по ремонту улицы Маковского во Владивостоке. Здесь на участке от остановки «Перевал» до «Фабрики «Заря» уже выставили соответствующие дорожные знаки и приступили к первому этапу – демонтажу бордюров, сообщили в пресс-службе мэрии.

Строителям предстоит установить бортовые камни на новый уровень, уложить асфальт и отремонтировать тротуары. После всех этих работ на участке появится новая дорожная разметка.

Улица Маковского вошла в число дорог краевого центра, где в этом году проведут ремонт благодаря дополнительному финансированию, которое край получил на ремонт и реконструкцию социальных объектов. Часть средств направили на приведение в порядок улично-дорожной сети Владивостока.

«Благодаря полученным средствам мы сможем дополнительно отремонтировать ряд улиц нашего города. В их числе – Шефнера, Снеговая, Маковского (от остановки «Перевал» до «Фабрики «Заря»), Октябрьская, Снеговая, Океанский проспект (от Светланской до Октябрьской) и некоторые другие», – отметили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

Администрация города просит автомобилистов быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные ограничения движения и запрет парковки.

Автор: Отдел новостей «В»