Раньше стояли контейнеры – теперь строят сад Во Владивостоке продолжается строительство четырех детских садов. На строительной площадке одного из них, на улице Крыгина, 84, на сегодняшний день проведены все подготовительные работы, завершается устройство котлована и возведение фундамента.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Олег Гуменюк побывал на стройке и пообщался с подрядчиками.

«В данный момент на площадке происходит армирование фундамента, выполняем обратную отсыпку и готовимся устанавливать перекрытия первого этажа», – доложил главе города заместитель генерального директора компании «Горстрой» Евгений Смирнов.

Отметим, это будет трехэтажный сад на 120 малышей. В том числе запланировано размещение ясельной группы. Молодые мамы, проживающие неподалеку, очень ждут открытия этого детского учреждения.

Кроме групповых помещений в новом саду разместятся пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. Напомним, что до начала стройки муниципальный земельный участок на Крыгина, 84 был очищен от 300 контейнеров, будок охраны и других объектов. Их демонтировали городские службы и сами собственники.

Два месяца назад Олег Гуменюк предложил местным жителям вместе контролировать ход стройки. А на минувшей неделе, как уже писал «В», пообещал подрядчикам принять беспрецедентные меры контроля над стройплощадками муниципальных детских садов.

Автор: Отдел новостей «В»