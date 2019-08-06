Предпринимателей приглашают на встречу с делегацией Чханвона В середине августа Владивосток посетит делегация муниципальных служащих города Чханвона (Республика Корея). Целью визита станет активизация сотрудничества в области предпринимательской деятельности между городами. Возглавит делегацию второй заместитель мэра города Чханвона Ли Хен Кю.

В рамках визита состоятся переговоры с представителями администрации Чханвона. Как уточнили в пресс-службе мэрии, корейская сторона заинтересована в таких областях сотрудничества, как рыбная промышленность, судостроение, деятельность ассоциаций яхт. Последний вопрос особенно актуален – в Чханвоне открываются судоверфь и большая стоянка для яхт.

Встреча состоится 16 августа в «Лотте Отель Владивосток» (ул. Семеновская, 29). Начало в 13.00.

Для участия в мероприятии необходимо направить заявку до 7 августа на адрес электронной почты crp_vl@list.ru.

Справка «В»

Чханвон – город и столица провинции Кенсан-Намдо (Республика Корея). Расположен в 40 километрах к западу от Пусана. Население города составляет 1 млн человек.

Автор: Отдел новостей «В»