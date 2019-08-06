За виртуальную мебель платили реальные деньги Уроженка Мадагаскара предстанет перед судом за совершение серии мошенничеств во Владивостоке, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Ранее в дежурную часть обратилась жительница краевого центра. Она заявила, что перевела деньги на карту неизвестной женщине в качестве предоплаты за кухонный гарнитур. После получения денежных средств продавец перестала выходить на связь.

Установлено, что заявительница нашла объявление о продаже кухонного гарнитура в сети Интернет. Женщина связалась с продавцом и, согласно устным договоренностям, перевела деньги на указанный им счет.

В результате проведения оперативных и специальных технических мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 20-летнюю уроженку Мадагаскара. Установлена причастность обвиняемой к шести эпизодам мошенничества. Во всех случаях девушка, получив деньги за мебель, пропадала.

На период следствия фигурантку заключили под стражу.

Расследование уголовного дела окончено. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступлений. Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен в полном объеме.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Автор: Отдел новостей «В»