Неудобья исключили из списка В администрации Владивостока прошло общественное обсуждение земельных участков, которые предлагались для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Председатель общественного обсуждения, первый заместитель главы администрации Владивостока Наталья Соколова отметила: общественные обсуждения необходимы для выяснения мнения заинтересованных граждан, замечаний и предложений по вопросу образования земельных участков на предложенных территориях – для последующего предоставления их многодетным семьям.

В обсуждении приняли участие жители города – всего зарегистрировалось 38 человек. Представила все рассматриваемые территории директор муниципального казенного учреждения «Городские земли» Анастасия Размахнина.

На общественное обсуждение были вынесены 14 территорий – в районе ул. Светлой, 116; ул. 2-й Восточной, 3; ул. Канской, 7; ул. Айвазовского, 87; ул. Тельмана, 9; ул. Солнечной, 1; ул. Александровича, 24, 56; ул. Суворовской, 71, 83, 93; ул. Заречной, 47; ул. Пшеницына, 35; ул. Тернейской, 11.

Так, район улицы Светлой, 116 специалисты характеризуют как достаточно сложную для освоения территорию – сложный рельеф, сквозной проезд, овраги. Если исключить такие неудобья, здесь возможно сформировать от двух до пяти участков. Однако участники общественных слушаний проинформировали собравшихся, что в этом районе существует детская площадка, организованная жителями, и что люди хотели бы не только ее сохранить, но и дополнить оборудованной спортивной площадкой. В результате граждане большинством голосов проголосовали против формирования здесь участков для многодетных семей и за создание муниципальной площадки.

Участники слушаний поддержали дальнейшую работу по формированию участков для многодетных на ул. 2-й Восточной, 3. Рельеф территории имеет значительный уклон, но близко проходит хорошая грунтовая дорога. Возможно подключение к трубопроводу водоснабжения и трансформаторной подстанции. Ориентировочно здесь можно сформировать три участка.

Приняты в дальнейшую разработку территории в районе улицы Суворовской, 83 (может быть сформирован один участок) и Суворовской, 71 (ориентировочно пять участков), Канской, 7 (шесть участков), Тернейской, 11 (три участка).

Вместе с тем нет возможности сформировать участки на ул. Айвазовского, 87 (земельный участок здесь недостаточен по площади), Тельмана, 9 (территория сильно заболочена), Солнечной, 1, Александровича, 56 и Александровича, 24 (из-за близости к железной дороге), Пшеницына, 31, Заречной, 47.

Также граждане выступили против предоставления участков на Суворовской, 93, сообщив, что здесь значительную часть территории занимает сложившаяся грунтовая дорога для подъезда к уже построенным домам и участкам, – их более 40. В итоге территория отклонена от дальнейшей разработки.

Результаты общественного слушания будут направлены в профильные управления администрации города для дальнейшей работы. Там, где это возможно, специалисты сформируют участки, которые город предоставит бесплатно семьям, имеющим троих и более детей, для индивидуального жилищного строительства.

Автор: Отдел новостей «В »