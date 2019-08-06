Каждый день снимают сотни объявлений и отмывают десятки граффити Дорожные службы Владивостока приводят в порядок подземные переходы, очищая их от объявлений и граффити.

Наводят чистоту и порядок также на надземных пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и других объектах городской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе мэрии.

В наведении чистоты и порядка задействованы мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Они работают во всех районах краевого центра.

«Ежедневно рабочие снимают сотни объявлений и отмывают десятки граффити. Первоочередное внимание уделяется подземным и надземным пешеходным переходам, опорам мостов, столбам уличного освещения, автобусным остановкам. Порой очищать поверхности в одних и тех же местах приходится по несколько раз, так как буквально через несколько дней на чистых поверхностях недобросовестные граждане вновь расклеивают объявления», – рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города.

В мэрии добавляют, что забота о чистоте фасадов зданий и сооружений – обязанность их собственников. Владельцы магазинов, кафе, управляющие компании и другие организации должны не забывать о соблюдении порядка на прилегающих территориях.

Автор: Отдел новостей «В »