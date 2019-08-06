Молотометатель, дзюдоист и фехтовальщик приедут на Русский для конструктивного диалога В сессии V Восточного экономического форума «Олимпизм и АТР: взаимное влияние» примут участие заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Пере Миро, президент Олимпийского комитета России (ОКР) четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета Японии олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита, президент Олимпийского комитета Республики Корея, член МОК Ки-Хеунг Ли и спортивный директор Оргкомитета Токио-2020 олимпийский чемпион в метании молота Кодзи Мурофуси. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на информацию фонда «Росконгресс».

На ВЭФ-2019 также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Олимпийскими комитетами России и Японии.

«Восточный экономический форум стал продуктивной площадкой для обсуждения развития ключевых отраслей региона и реализации крупных межнациональных проектов, – подчеркнул Станислав Поздняков. – В спортивной области нет более масштабных и значимых соревнований, чем Олимпийские игры, которые способны оказывать существенное влияние на решение политических, экономических, социальных вопросов, служить делу мира, прогресса, взаимной интеграции культур и сближению народов. С учетом того, что с 2018-го по 2022 год Игры принимают государства АТР, для нас ВЭФ является отличной возможностью для расширения взаимодействия с национальными Олимпийскими комитетами и Оргкомитетами стран-хозяек. Мы планируем подписать во Владивостоке соглашение о сотрудничестве с НОК Японии. Это очень важный момент, который позволяет оптимизировать подготовку наших спортсменов – кандидатов на участие в Токио-2020, качественно и эффективно реализовать основные проекты и программы, акцентированные на достижение максимальных результатов. И самое, пожалуй, главное, что такой формат взаимодействия переводит наши отношения с коллегами в формат доверительного, конструктивного диалога по всем актуальным вопросам».

Отметим, что аналогичное соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2018 подписали президент ОКР Станислав Поздняков и глава НОК КНР Гоу Чжонвен. Церемония состоялась в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Справка «В»

V Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 4–6 сентября. Площадка форума – кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

Автор: Отдел новостей «В »