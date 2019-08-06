Коврики и шурупы пытались ввезти контрабандой На таможенном посту Морской порт Владивосток пресечена попытка ввоза более двух тонн незадекларированных сервировочных ковриков и шурупов.

Как сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни, российский импортер подал электронную декларацию на ввоз из КНР различных товаров народного потребления. При досмотре таможенники обнаружили в контейнере кроме заявленного товара еще 1200 упаковок сервировочных ковриков и 1540 пачек шурупов.

По словам заместителя начальника таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни Ивана Фокина, импортер намеренно не задекларировал товар по установленной форме, пытаясь уклониться от уплаты таможенных платежей.

Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении, на товар наложен арест. Подобное нарушение грозит импортеру штрафом до двукратного размера стоимости товаров либо его конфискацией.

Автор: Отдел новостей «В »