Кинотеатр под открытым небом открылся в приморской столице Как уточнили в пресс-службе администрации города, до 16 августа включительно жители и гости Владивостока смогут бесплатно посмотреть несколько десятков картин разных жанров.

Кинотеатр под открытым небом начал свою работу на набережной Спортивной гавани рядом с арт-объектом «Семь сопок».

Как отмечают организаторы, зрителям будут доступны комедии и триллеры, боевики и мелодрамы, а также мультфильмы для юных зрителей. Первый уличный показ стартовал в минувшую субботу, 3 августа.

Также для любителей интересных фотосессий на территории мобильного кинотеатра организаторы установили фотозону.

Автор: Отдел новостей «В»