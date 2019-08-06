Ожидаются сильные дожди, подтопления дорог и полей Приморские синоптики предупреждают о выходе тропического шторма «Франциско» в Японское море и возможном смещении его на южное побережье края.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее). Во Владивостоке и южной половине региона местами очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов.

В отдельных районах гроза, на побережье ветер 18–23 м/сек.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды 0,8–1,5 м, на малых реках южных и восточных районов с возможными резкими подъемами до 3 метров с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком. Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.

Автор: Отдел новостей «В»