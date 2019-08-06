От владельцев бесплатных гектаров ждут отчеты Прошло три года, как в Приморье стартовала программа «Дальневосточный гектар». Наступило время, когда ее участникам, которые воспользовались правом взять участок земли в безвозмездное пользование для реализации своих идей, следует подать декларацию об освоении наделов.

Как сообщили в пресс-службе края, в 2016 году дальневосточники получили право взять в пользование гектар земли по всему краю. Тогда было выдано более 600 земельных участков в нескольких муниципалитетах. Пилотной территорией реализации программы в Приморье стал Хасанский район. Именно те граждане, которые взяли тогда участки, первыми должны представить отчеты по освоению территории, уточнили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений.

«В настоящее время начался прием деклараций об освоении земельных участков. Их подают граждане, чьи договоры зарегистрированы в 2016 году», – подчеркнула руководитель ведомства Ирина Дмитриенко.

Она отметила также, что Приморье можно по праву назвать самым востребованным регионом среди участников программы. Наиболее популярными территориями района края для предоставления гектаров стали Хасанский, Надеждинский, Шкотовский и Партизанский районы.

Автор: Отдел экономики «В »