Все грани творчества в одном фестивале Первый фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» пройдет во Владивостоке 10 августа.

Как сообщили организаторы – Приморский краевой центр народной культуры, с самого утра в «Олимпийце» (а именно здесь развернется фестиваль) гончары и ткачи, вышивальщицы и вязальщицы, кузнецы и резчики по дереву и многие другие мастера будут демонстрировать свои работы, объединенные общей темой – «Приморская тайга».

Мало того, за шесть часов в режиме реального времени каждый участник должен создать уникальное произведение.

Помимо самого конкурса в рамках мероприятия будут работать локальные площадки для жителей и гостей города: ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества; мастер-классы по бисерному рукоделию, гончарному делу, оригами, войлоковалянию, изготовлению игрушек из проволоки, народных кукол, декупажу. Мастер-классы подойдут и для детей, и для взрослых.

Состоится также дефиле-показ изделий из войлока, будет работать аквагример по технике росписи русскими народными узорами (гжель, хохлома).

В финале пройдет торжественное награждение дипломами победителей конкурса в каждой номинации, а также впервые будет вручено звание «Народный мастер Приморского края».

Фестиваль будет работать с 12 до 19 часов. Вход для зрителей свободный.

Автор: Отдел новостей «В»