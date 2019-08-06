Наставник «Луча» взял на себя вину за поражение Второй раз в новом сезоне владивостокский «Луч» потерпел разгромное поражение. И вновь это случилось в родных стенах на глазах у болельщиков, которых на «Динамо» в минувшую субботу собралось более двух тысяч. На сей раз «тигров» одолел «Спартак-2», которому приморцы не проигрывали на домашнем стадионе ровно 5 лет.

Из-за жаркой и душной погоды матч 3 августа начался на два часа позже. Солнцепек несколько спал, но все равно погода стала испытанием для футболистов. К сожалению, не потянули именно «желто-синие», а не московские гости. Более того, арбитры пошли на беспрецедентный шаг: в середине каждого тайма давали игрокам короткую передышку, чтобы те могли выпить воды и отдышаться.

Со стартового свистка дальневосточники рванули в наступление. Они контролировали мяч, чаще находились на половине поля соперника и не упускали инициативы. Наши земляки действовали на высоких скоростях, заставив гостей лишь обороняться. В середине первого тайма шансы на успешное завершение атак имели полузащитник Александр Носов и защитник Алексей Аравин, однако столичный вратарь был на высоте.

Первыми гол забили «тигры». На 33-й минуте в штрафную гостей ворвался нападающий Александр Кутьин, тут же он получил мяч после рикошета, перед ним пустые ворота, и в этот момент его сбивает с ног вратарь москвичей Тимур Акмурзин. Арбитр назначает пенальти. Его четко реализовал сам пострадавший – 1:0.

Долго радоваться нашим землякам не пришлось. «Спартак-2» перестроил свои игровые линии и заиграл активнее. Уже через пять минут буквально на ровном месте «красно-белые» сравнивают счет. Не без помощи хозяев. Гости в контратаке в нашу штрафную закинули мяч, который рикошетом от ноги одного из приморских защитников оказался точно перед спартаковским нападающим, и тот его закатил в свободный угол – 1:1.

Судьба матча решилась во втором тайме. Всего за три минуты гости вколотили нам два безответных мяча и вышли вперед – 1:3. И в этих случаях не обошлось без ошибок линии обороны «желто-синих». Вначале лучистые при розыгрыше углового проиграли битву «на втором этаже», и один из форвардов гостей головой отправил мяч в створ. А буквально следом никто из наших защитников не пришел на помощь Александру Котлярову, отбившему очередной удар соперника, но к вылетевшему в поле мячу первыми успели столичные футболисты.

Справедливости ради отметим, что чуть ли не в следующей атаке «Луча» у наших земляков был реальный шанс отыграть один мяч. Опасно бил хавбек Александр Макаренко, но гостей выручил Тимур Акмурзин, с трудом отразивший сложный удар.

И тут «тигры» приуныли. Главному тренеру «Луча» Рустему Хузину пришлось делать замены, чтобы влить свежую кровь в обессиленный коллектив. Вышедшие на замену принесли свою пользу лишь кратковременно. Хороший момент для гола имел все тот же полузащитник Александр Макаренко, но не сумел им воспользоваться.

Однако на 84-й минуте отличился молодой форвард «тигров» Саид Алиев. Он получил прекрасный пас от Александра Кутьина и сократил отставание – 2:3. Это уже его четвертый мяч в сезоне за «Луч».

На то, чтобы уйти от поражения, у дальневосточников оставалось около 10 минут (с учетом добавленного времени). Однако интриги не получилось. В ответной атаке два игрока нападения «Спартака-2» – член молодежной сборной Португалии Идрис Самбу и кандидат в молодежную сборную России Александр Руденко на пару разобрались со всей обороной приморцев и установили окончательный счет. Поражение – 2:4.

– В дебюте матч для нас складывался хорошо, – высказался после матча главный тренер «Луча» Рустем Хузин. – Мы контролировали мяч и вели игру в нужном русле. Забили гол. Но все сломала ошибка наших защитников, из-за этого пропустили гол в конце первого тайма. А потом еще два гола подряд нас обескуражили. Побежали отыгрываться и пропустили четвертый мяч. На этой игре «Спартак» должен был спать после перелета, а сонными были мы. Это касается в первую очередь опытных игроков, но вину за поражение я беру на себя.

Этот проигрыш отбросил «Луч» вниз сразу на три ступени. У приморской команды вновь десятое место в турнирной таблице среди 20 команд. Набранных очков осталось 8. Второй раз подряд вровень стоит татарский «Нефтехимик», с которым, кстати, мы сыграли вничью – 1:1 на выезде в Казани.

Что касается лидеров, то претенденты растянулись в очередь. Первые пять мест занимают соответственно «Химки», «Томь», «Чертаново», «Ротор» и «Спартак-2». Совершив рывок, из зоны вылета на шестую позицию ворвался «СКА-Хабаровск». Среди аутсайдеров ситуация основательно запутана. Три нижние строчки занимают «Енисей», еще в прошлом сезоне игравший в премьер-лиге, «Балтика» и «Текстильщик». А затем сразу у пяти команд имеется по 5 очков – это «Краснодар-2», «Нижний Новгород», «Армавир», «Мордовия» и «Факел».

Следующую игру наши земляки вновь проведут во Владивостоке (это будет третий подряд поединок из пятиматчевой домашней серии). В гости пожалует московское «Торпедо».

В свое время «Торпедо» был одним из самых прославленных и любимых клубов советской поры, особенно блиставший в пред- и послевоенные годы. В последние десятилетия столичный коллектив буквально прозябал на футбольных задворках страны. Лишь нынешней весной «Торпедо» сумело пробиться из второго дивизиона в первую лигу. Звезд с неба не хватает, но показывает качественный футбол. Потому и находится на седьмом месте, имея в активе 10 очков после пяти матчей (игра с «Армавиром» перенесена).

Автор: Николай КУТЕНКИХ