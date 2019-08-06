Череда новоселий ждет краевой центр Квартиры для детей–сирот выбирались с учетом транспортной доступности и общего состояния дома

Глава города Олег Гуменюк вручал ключи от новых квартир детям-сиротам. В администрацию Владивостока пригласили сразу семь молодых людей, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

«Вы – студенты, а готовиться к экзаменам всегда лучше в тишине своего дома. И такая возможность у вас теперь будет. Я всех вас поздравляю! Учитесь, развивайтесь, живите с удовольствием. Сейчас перед вами открыты все дороги», – сказал мэр.

Мария Калякина одна из тех, кому жилье положено по закону. Своей радости не скрывает. Квартиру уже видела: она просторная и очень светлая, с большим балконом. Сейчас все мысли хозяйки о том, что же купить в первую очередь для своего дома.

«Начну с кухни. Потом займусь уже общим интерьером. И так буду постепенно обживаться», – делится планами Мария Калякина, участник программы по обеспечению жильем детей-сирот.

В числе собственников жилья теперь и Семен Андреев. Парень вернулся из армии, планирует продолжить учебу, найти работу во Владивостоке и, конечно, скорее отметить новоселье в кругу самых близких.

«Согласитесь, в 19 лет получить свою квартиру – это дорогого стоит. Мы уже видели ее, там хороший ремонт – заезжай и живи. Часто слышу, как народ возмущается, что обманывают, что не дают ничего, что программы не работают. А я вот сам тому свидетель: в городе дают квартиры, и дети их получают», – говорит Владимир Андреев, опекун Семена.

Все квартиры, которые получают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, полностью соответствуют нормативам по метражу, сделанному ремонту и стоимости. Подчеркивается, что речь идет о полноценной квартире – с кухней, коридором, туалетом и ванной комнатой. Минимальная площадь, согласно краевому закону, 30 квадратных метров. В квартирах не должно быть сырости, текущих крыш, старой сантехники, гнилых полов. При подборе жилья специалисты учитывали также транспортную доступность района, общее состояние дома.

«Для детей-сирот во Владивостоке на сегодняшний день закуплены 23 квартиры, еще на четыре объявлены аукционы. Если они состоятся, то в этом году 27 жителей города, которые по закону могут рассчитывать на жилплощадь, получат ключи от собственных квартир. Понятно, что этого количества не хватит, чтобы разом закрыть вопрос с жильем для детей-сирот. Но важно, что эта работа в городе началась. И мы видим ее конкретные результаты», – отметил Олег Гуменюк.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, первое совещание по вопросам обеспечения жильем детей-сирот в администрации краевого центра состоялось 17 января этого года. Первые ключи от квартиры вручили 18 июня семье Оксаны и Романа Усенко из поселка Трудовое.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ