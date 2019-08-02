Карты, деньги, два амбала Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу», где два здоровых голливудских лба Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхэм будут выяснять, кто из них круче, попутно уничтожая злодеев и окружающую их инфраструктуру. Следом идут российский мультфильм «Руслан и Людмила: Перезагрузка», мексиканский ужастик «Вельзевул» и целая череда комедийных лент: «Маленькое красное платье», «Как отмыть миллион», «Добро пожаловать в Рим» и «Гив ми либерти».

«Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+)

Люк Хоббс – американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу – британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток.

Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

Ответвление от франшизы «Форсаж», взявшее двух персонажей-антагонистов и бросивших их в совместное приключение. Попкорновый боевик с кучей погонь, драк, спецэффектов и трюков.

«Руслан и Людмила: Перезагрузка» (6+)

Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу ее любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придется преодолеть все преграды и опасности на своем пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

Творение русских киношных левшей, невероятно похожее на любой американский современный мультфильм. Не только по дизайну героев, но и по шуткам, сюжету, песням и т.д. Графика, конечно, сильно отличается от диснеевской, и российский антураж присутствует: тут вам и бояре, и князья, и терема.

«Вельзевул» (18+)

Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется выйти на тропу войны с настоящим злом.

«Маленькое красное платье» (18+)

Маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красиво и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но у платья есть цена. И не каждый сможет ее заплатить.

Комедийный фильм ужасов родом из Великобритании. Высмеиваются материализм и потребительская сущность современного общества. Естественно, с красивыми костюмами, интерьерами и героями, словно сошедшими с обложек журнала мод.

«Как отмыть миллион» (16+)

Скромняга Пьер-Поль, обладатель ученой степени, вынужден подрабатывать курьером. В один прекрасный день, доставляя очередную посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико. И пока он размышляет, вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других, интеллектуал Пьер-Поль встречает роковую красотку…

«Добро пожаловать в Рим» (12+)

Джованни – респектабельный глава аналитического центра – возвращается в Рим из командировки и с ужасом узнает, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь Агнеса встречается с Алессио – подростком из бедного пригорода. Чтобы убедить молодых людей, что они не пара, ему придется заручиться поддержкой Моники – матери Алессио, женщины со взрывным характером и своими представлениями о социальной справедливости.

«Гив ми либерти» (18+)

История о трех поколениях русской эмиграции, о мелких аферистах и обаятельных маргиналах, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки.

Американская черная комедия про российскую действительность.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ